Kaum zu glauben: An diesem beliebten Strand gibt es in diesem Sommer keine Liegen!

Dieses Bild gibt es in diesem Sommer an einem beliebten Mallorca-Strand nicht: gestapelte Strandliegen | Foto: Alejandro Sepúlveda

Wo an der langgezogenen Playa de Palma die Gemeinde Llucmajor beginnt, ist in diesem Sommer leicht auszumachen: dort, wo die Strandbesucher ausnahmslos auf ihren Handtüchern liegen. Denn El Arenal de Llucmajor, wie der Ortsteil am Meer offiziell heißt, kommt in diesem Jahr ohne die gewohnten Sonnenschirme und Liegestühle aus. Ein Novum für einen der wichtigsten Tourismusstrände Mallorcas.