Tot durch Hitzeschlag: 34-jähriger Mallorca-Urlauber stirbt in Sóller

Auf Mallorca ist am Donnerstag, 26. Juni, ein niederländischer Urlauber durch einen Hitzeschlag ums Leben gekommen. Wie der Rettungsdienst Samu 061 mitteilt, ereignete sich das tödliche Unglück in Sóller, dem beliebten Urlaubsort im Nordwesten der Insel. Das Opfer war 34 Jahre alt, alle Reanimierungsmaßnahmen blieben erfolglos. Zum Schluss konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der 34-jährige Niederländer soll demnach zur Mittagszeit mit einer Gruppe von Freunden Sport getrieben haben, als er zusammenbrach und bewusstlos wurde. Daraufhin ging gegen 14.50 Uhr der Notruf ein und mehrere Einsatzkräfte rückten zum Unfallort aus. Die Sanitäter sowie ein Arzt eines örtlichen Gesundheitszentrums versuchten, den Urlauber wiederzubeleben – vergeblich.

Nach Informationen der Tageszeitung Diario de Mallorca soll es sich bei dem Niederländer um das erste Todesopfer durch einen Hitzeschlag in diesem Jahr handeln. Mallorca erlebt in diesen Tagen immer wieder Hitzewellen mit Temperaturen bis 39 Grad. An dem Unglückstag selber gab es allerdings keine Hitzewarnungen. Dennoch sollte die Mittagshitze auf der Insel – vor allem kombiniert mit körperlicher Anstrengung – gemieden werden.