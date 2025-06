Nächste Hitzewarnungen stehen an: Wieder bis 36 Grad am Wochenende auf Mallorca

Die Hitze auf Mallorca erlaubt kaum Pausen zur Erholung. Bereits am Samstag, 28. Juni, gilt wegen Temperaturen um 35 Grad mal wieder die Warnstufe Gelb – allerdings nur in der Mitte der Insel, wenn sie nicht kurzfristig ausgeweitet wird. Auch für Sonntag rief der Wetterdienst Aemet für die selbe Gegend die Warnstufe Gelb aus. Bis zu 37 Grad können es am Wochenende werden, vor allem zwischen 12 und 19 Uhr.

Am Freitag gab es eine kurze Verschnaufpause, wenn auch keine zum richtigen Durchatmen. Nach einer tropischen Nacht stiegen die Werte auf 34 Grad, also knapp unter die Warnstufengrenze. Am Steilufer der Serra de Tramuntana und im Osten ging es allerdings nicht in diese Höhen. Ähnliche Nachrichten Sie sind wieder da: Beißende Fische verletzten deutschen Mallorca-Urlauber Mehr ähnliche Nachrichten Viel zu heiß für Ende Juni Normalerweise ist es Ende Juni auf Mallorca lange nicht so heiß wie jetzt. Doch angesichts des ungebrochen fortschreitenden Klimawandels lagen bereits im vergangenen Jahr die Temperaturen oberhalb des Normalbereichs für diese Zeit. Grundsätzlich gilt: Die Mittagshitze sollte gemieden werden. Temperaturen wie im Augenblick werden normalerweise erst Ende Juli und Anfang August erreicht. Das lässt für die kommenden Wochen einiges befürchten. Das Meerwasser ist bereits mit 27 bis 28 Grad viel zu warm für die Jahreszeit. Dass es im August über 30 Grad warm sein wird, ist zu erwarten.