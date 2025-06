Sturz aus fünf Metern Höhe: Britischer Tourist stirbt nachts an der Cala Agulla

Cala Agulla in Capdepera, einer der beliebtesten Badebuchten der Insel | Foto: Patricia Lozano

Bei einem tragischen Unfall ist am Freitagmorgen auf Mallorca ein 41-jähriger britischer Urlauber ums Leben gekommen. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, ereignete sich das tödliche Unglück an der Cala Agulla in Capdepera, einer der beliebtesten Badebuchten der Insel. Der Mann soll aus Versehen gestürzt sein.