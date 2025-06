Kriminelle auf Mallorca gewarnt: Der fähigste Zivilgardist Spaniens stammt von der Insel

Der junge Mallorquiner wurde bei der historischen Feier der Guardia Civil in Südspanien als Bester seines Jahrgangs geehrt | Foto: Ministerio del Interior

Jung, widerstandsfähig, schlagkräftig und bestens gerüstet für den Einsatz gegen die Kriminalität auf Mallorca. Ein junger Mann aus der Gemeinde Campos im Süden der Insel erhielt die höchste Auszeichnung bei der 130. Jahresfeier der Guardia Civil, bei der unter anderem Unteroffiziere und Gardisten befördert werden. Der Absolvent absolvierte seine Ausbildung an der Akademie in Baeza (Jaén) in Andalusien nach einem strengen Auswahlverfahren und einer anspruchsvollen Ausbildungsphase mit herausragendem Erfolg.