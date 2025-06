Megayacht mit drei Michelin-Sternen: Ritz Carlton setzt neue Maßstäbe

Der Name Ritz Carlton ist nahezu jedermann ein Begriff, das traditionsreiche Beherbergungsunternehmen unterhält Luxushotels an den schönsten und teuersten Ecken der Welt. Dass die Marke längst auch ihren Weg aufs Wasser gefunden hat, ist hingegen nur eingefleischten Fans bekannt.

Jetzt machte das neueste Schiff der Ritz Carlton Yacht Collection auf seiner Jungfernfahrt Station in Palma de Mallorca: die Luminara. Das Luxuskreuzfahrtschiff, das nach dem Vorbild einer Megayacht konzipiert wurde, lief erst kürzlich in den französischen Chantiers de l'Atlantique-Werften in Saint-Nazaire vom Stapel. Bei seinem zwölfstündigen Aufenthalt auf Mallorca wurde Kapitän Tom Roth traditionsbewusstl mit einer Metope der Hafenbehörde geehrt.

Mit 242 Metern Länge gleicht die Luminara den Dimensionen nach einem Ozeanriesen vergangener Epochen. Doch ihre Kapazität beschränkt sich bewusst auf nur 452 Gäste, die in 226 Suiten mit privater Terrasse und persönlichem Service untergebracht werden. Die größten dieser Suiten messen stolze 90 Quadratmeter, schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Besonders angesagt bei den Passagieren ist der Beach Club am Heck mit ausfahrbarer Wassersportplattform und nächtlicher Beleuchtung für Ankerplätze vor der Küste. Hunger kennt man erwartungsgemäß keinen auf der Luminara. Sechs Themenrestaurants sorgen für kulinarische Vielfalt – eines davon wird von einem Drei-Sterne-Koch betreut. Dazu kommen Panoramabars, ein Weinkeller mit Spitzenweinen sowie ein großzügiger Spa-Bereich mit mehreren Pools, darunter einer mit Infinity-Horizont.

Das Schiff setze komplett auf umweltfreundlichen Flüssiggas-Antrieb, wie die Reederei betont. Von Palma aus steuerte die Luminara Mahón auf Menorca an, bevor sie zu sieben- bis zehntägigen Mittelmeerkreuzfahrten an die Côte d'Azur aufbricht. Die Preise haben es in sich – sie beginnen bei etwa 12.000 Euro pro Woche. Die Luminara ist bereits das dritte Schiff der in Florida ansässigen Luxuslinie nach der Ilma und der in Spanien gebauten Evrima.