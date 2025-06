Ein Niederländer belästigt und bedroht eine Frau, nachdem sie ihm eine Wohnung im begehrten Viertel Molinar auf Mallorca nicht vermietet hat

Ein 63-jähriger Mann aus den Niederlanden wurde im Stadtteil Can Capes in Palma de Mallorca festgenommen, nachdem er eine Frau verfolgt und bedroht hatte, die ihm eine Wohnung in Molinar nicht vermietete. Bei seiner Festnahme griff er zudem einen Beamten der örtlichen Polizei an. Laut der spanischen Zeitung Ultima Hora ereignete sich der Vorfall am 21. Juni gegen 21 Uhr. Der Mann hatte sich zuvor vor dem Haus in Molinar aufgehalten und die Eigentümerin sowie deren Mieterin eingeschüchtert, bevor er schließlich den Ort verließ.

Die Frau fuhr mit dem Bus nach Hause und beobachtete, wie ein Mann sie auf einem Fahrrad verfolgte. Er belästigte sie vom Verlassen der Haltestelle bis zum Erreichen ihrer Wohnung. Der Mann, der nun in Gewahrsam ist, beschuldigte sie, die Wohnung, in der es zu einem Konflikt gekommen war, nicht selbst angemietet, sondern an den aktuellen Mieter weitervermietet zu haben. Der Angreifer äußerte gewalttätige Drohungen gegen die Polizei Das Opfer kontaktierte in dieser Lage die örtliche Polizei. Eine Streife der Integrierten Sicherheitseinheit (USEI) fuhr zum Wohnort des Opfers, das den Vorfall schilderte. Die Beamten lokalisierten den Mann in der Nähe, der sich mehrfach weigerte, sich zu identifizieren. Dabei griff er eine Polizistin an und verletzte sie am Ellbogen. Mit Unterstützung eines Kollegen konnte die Beamtin den Angreifer überwältigen. Nach seiner Festnahme äußerte er Morddrohungen gegen die Einsatzkräfte. Der Mann wurde wegen Verdachts auf schwere Bedrohung, Nötigung und Angriff auf einen Polizisten festgenommen und der Justiz überstellt. Die betroffene Beamtin erlitt leichte Verletzungen und wurde in einer Klinik versorgt.