Eine junge Niederländerin schilderte vor Gericht auf Mallorca: "Er drängte mich in der Waschküche gegen die Wand und missbrauchte mich."

Eine junge Frau aus den Niederlanden hat vor Gericht in Palma ausgesagt, ein Landsmann habe sie in der Wäscherei eines Hotels in s'Arenal auf Mallorca vergewaltigt. Laut der spanischen Zeitung Ultima Hora verlangt die Staatsanwaltschaft eine zehnjährige Haftstrafe für den Angeklagten, der als Letzter aussagen wird und vor der Verhandlung 10.000 Euro hinterlegt hat.

Im Gerichtssaal spielten sich emotionale Szenen ab. "Können Sie die Geschehnisse vom 3. August 2023 beschreiben?", erkundigte sich der Staatsanwalt bei der Klägerin, die per Videoschaltung mit Hilfe eines niederländischen Übersetzers aussagte. "Ja... [sie weint und entschuldigt sich]. Ich befand mich auf der Terrasse und begleitete den Angeklagten zum Fahrstuhl, um eine Matratze zu holen. Plötzlich küsste er mich, doch ich wies ihn zurück. In der Waschküche drängte er mich gegen die Wand, und ich war machtlos. Er führte seine Finger in meinen Intimbereich ein und verübte die Tat. Anschließend zog er mich in den Aufzug und küsste mich erneut."

Der Angeklagte könnte eine zehnjährige Haftstrafe verbüßen

Laut Staatsanwaltschaft geschahen die Vorfälle in den frühen Morgenstunden. Der 27-jährige Beschuldigte begleitete das Opfer in die Waschküche, die nahe der Servicentreppe im ersten Stock des Hotels lag, wo beide separat untergebracht waren.

Der mutmaßliche Täter drängte die Frau gegen die Wand und führte seine Finger in ihre Genitalien ein. Dann drückte er sie gegen die Wand, zog ihr den Rock hoch und zwang sie, obwohl sie dies nicht wollte. Der Angeklagte drehte sie wieder um und packte sie an den Schultern, um sie zu zwingen, Fellatio an ihm zu vollziehen. Dem Opfer gelang es, sich von dem Mann zu befreien, indem es ihn an den Hüften packte und den Raum verließ, um zum Aufzug im ersten Stock zu gehen. Während die Frau auf den Aufzug wartete, packte der Mann sie erneut, drückte sie mit dem Rücken gegen die Wand und küsste sie, bis sie den dritten Stock erreichten.

Die Staatsanwaltschaft verlangt für den Beschuldigten, der seit den Ereignissen in Haft ist, eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren sowie eine Schadensersatzleistung von 20.000 Euro an das Opfer für den erlittenen immateriellen Schaden.