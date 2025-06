Flammeninferno bei Barackensiedlung Son Banya auf Mallorca - Feuer legt Schrottplatz in Asche und versetzt Viertel in Angst

Am Samstagmorgen hat ein brennender Müllhaufen am Rande der Siedlung Son Banya die Nachbarn in Aufruhr versetzt. Die dichten Rauchschwaden zogen kilometerweit sichtbar durch die Luft. Ultima Hora zufolge waren Feuerwehrleute aus Palma im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen.

Laut Feuerwehr Palma entstand das Feuer gegen 10:45 Uhr aus ungeklärter Ursache in einem Bereich mit Schrott und alten Fahrzeugen. Zwei Feuerwehreinheiten, eine Streife der Nationalpolizei und ein Rettungswagen von Samu 061 rückten umgehend aus. Verletzte gab es nicht, und der Krankenwagen musste nicht tätig werden. Am Rande von Son Banya wurden durch ein Feuer Stoppeln, Schrott, Abfall sowie mehrere längere Zeit abgestellte Fahrzeuge in Asche verwandelt. Son Banya wird gegenwärtig von Drogenkartellen beherrscht Son Banya, im Hinterland von Palma, entstand während der Franco-Ära, um die "Gitanos" – die lokale Bezeichnung für Roma – aus dem Touristenviertel El Molinar umzusiedeln. Im Laufe der Jahre verfiel das Viertel zusehends und entwickelte sich zu einem Hotspot des offenen Drogenhandels. In Son Banya herrschen eigene Regeln: Gewalt, Korruption und Drogenkriminalität sind an der Tagesordnung. Die Bewohner leben in ständiger Furcht und sind von der Willkür der Drogenbosse abhängig. Die Polizei steht vor der Herausforderung, gegen die straff organisierten Kartelle vorzugehen.