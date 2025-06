Sturzbetrunkener Mallorca-Urlauber an Bord: Pilot muss Startvorgang abbrechen

Statt in den Mallorca-Urlaub zu fliegen, musste ein 27-Jähriger wieder am Flughafen abgeholt werden, weil er an Bord zu stark alkoholisiert gewesen war. (Symbolbild) | Foto: Elisa Schu/dpa

An nur einem Tag haben es die Polizisten am Flughafen Leipzig/Halle mit gleich zwei extrem alkoholisierten Fluggästen zu tun. Beide Männer waren so betrunken, dass sie von ihren Flügen ausgeschlossen worden sind – einer davon sollte Richtung Mallorca starten. Beide Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Donnerstag, 26. Juni, wie die Leipziger Bundespolizei in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.