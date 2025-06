Baustopp am Hafen von Cala Rajada: Darum ruht das Millionenprojekt

Ruhe statt Baulärm – in Cala Rajada, dem beliebten Urlaubsort im Osten Mallorcas, werden die Bauarbeiten am Hafen erst einmal gestoppt. Um die Tourismussaison und die Sommerfeste nicht zu beeinträchtigen, wird das Projekt über den Sommer ausgesetzt. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, gilt dieser Stopp zwischen dem 11. Juli und 15. Oktober.

Die Sanierungsarbeiten am Hafen von Cala Rajada hatten Anfang April begonnen. Für rund 2,2 Millionen Euro sollen das Erscheinungsbild des Hafens und seine Umgebung verbessern werden. Im Rahmen der Maßnahmen wurde bereits das bestehende Hafengebäude abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein neues multifunktionales Gebäude, das den Hafenbetrieb unterstützt und den Nutzerinnen und Nutzern des Hafens moderne Dienstleistungen bietet.

Volksfeste am Hafen von Cala Rajada

In den kommenden Wochen und Monaten finden in Cala Rajada auf Mallorca einige Volksfeste statt, darunter die Feste zu Ehren der Virgen del Carmen, Sant Bartomeu oder die Fira de la Llampuga, das Goldmakrelen-Fest. Diese sind nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Urlaubern sehr beliebt. Es findet in diesem Jahr am Wochenende des 11. und 12. Oktober statt. Die Bauarbeiten am Hafen sollen dann am 15. Oktober wieder aufgenommen werden.

Seitens der Hafenbehörde heißt es, die Bau-Pause in Cala Rajada diene dazu, "die reibungslose Durchführung der Festaktivitäten und die Nutzung des öffentlichen Raums durch die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen". Die Bauarbeiten am Hafen sollen Ende 2025 oder Anfang 2026 abgeschlossen sein.