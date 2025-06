Ältere Urlauber professionell beklaut: Taschendiebstahl-Bande auf Mallorca festgenommen

Auf Mallorca ist am vergangenen Donnerstag, 26. Juni, eine hoch spezialisierte Bande von Taschendieben festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, konnten drei mutmaßliche Personen – zwei Männer und eine Frau rumänischer Herkunft – festgesetzt werden. Sie müssen sich wegen diverser Delikte verantworten, unter anderem Diebstahl, Betrug und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

Der Polizei zufolge sollen die drei mutmaßlichen Täter eigens für ihre kriminellen Machenschaften auf die Insel gekommen sein und kamen in einem Hotel an der Playa de Palma unter. Meistens operierten sie im Zentrum von Palma und hatten es dabei auf Urlauber, vor allem ältere Menschen, abgesehen. Sie sollen dabei sehr professionell und gut organisiert vorgegangen sein.

Das war die Masche des Trios

Sobald sie ihre Opfer im Zentrum von Palma de Mallorca ausgesucht hatte, ging die Bande so vor: Die Frau näherte sich der Kasse und beobachtete beim Bezahlvorgang unauffällig den PIN-Code, den sie sich einprägte. Anschließend stahl sie die Bankkarte, ohne dass das Opfer es bemerkte. Mit der erbeuteten Karte wurden dann Einkäufe getätigt oder Bargeld abgehoben – eine Geschädigte verlor über 1000 Euro.

Am vergangenen Donnerstag schlugen die Beamten der National- sowie Lokalpolizei von Palma de Mallorca dann zu: Die Verdächtigen wurden beim Versand von drei Kartons mit mutmaßlicher Beute aufgegriffen. Die Polizei nahm das Trio fest und stellte die Pakete sicher. Darin befanden sich unter anderem Parfüm, Kleidung, 610 Euro in bar in einem BH versteckt, zwei goldene Ketten in einem Mückenspray-Behälter sowie zwei Mobiltelefone – eines davon neu und originalverpackt. Insgesamt sollen die mutmaßlichen Betrüger mindestens 10.500 Euro erbeutet haben. Sie verschickten per Geldtransfer mehr als 9.000 Euro ins Ausland.

Mit Beginn der Hauptreisezeit auf Mallorca nehmen auch Diebstahl- und Betrugsdelikte zu. Vor allem an Urlauber-Hotspots und öffentlichen Plätzen, aber auch Stränden und Buchten sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln sollten Urlauber vorsichtig sein und gut auf ihre Wertsachen achten. Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln gibt es mittlerweile "Kriminalitätstourismus". Vor allem aus Rumänien reisen Banden auf die Insel, um Straftaten zu begehen.