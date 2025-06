Unheimlicher Hitzedom hat Mallorca fest im Griff: Tagelang bleibt es noch brütend heiß

Aktuell wird Mallorca von der ersten Hitzewelle des Jahres ereilt, die über mehrere Tage geht. Schon seit vergangenem Freitag gelten Hitzewarnungen für weite Teile der Insel – und sie sind vom spanischen Wetterdienst Aemet jetzt noch einmal ausgeweitet worden. Mindestens bis einschließlich Mittwoch, 2. Juli, wird es weiter Temperaturen bis 38 Grad geben.

Experten sprechen von einem Hitzedom oder einer Hitzeglocke über Südeuropa. Diese kann sich wegen einer bestimmten Konstellation von Hochdruckgebieten nicht schnell wegbewegen, sodass die Menschen weiter darben müssen.

Am Montag, 30. Juni, unterliegt fast die gesamte Insel einer Hitzewarnung der Stufe Gelb, einzige Ausnahme ist der Nordwesten Mallorcas. Weitere Gebiete können am Dienstag aufatmen, dann ist die Wetterwarnung für den Nordwesten sowie Norden und Nordosten aufgehoben. Am Mittwoch in dieser Woche unterliegen dann noch der Südwesten, Süden und die Inselmitte noch einer Hitzewarnung. Alles auf einen Blick sehen Sie hier:

30/06 00:07 Avisos activos hoy y mañana en Illes Balears por temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/r4MsaKqYld — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) June 29, 2025

Der heißeste Ort des vergangenen Sonntags auf den Balearen ist das Dorf Binissalem in der Inselmitte gewesen, dort wurden 38.1 Grad verzeichnet. Auch die Nächte sind weiterhin tropisch und kühlen vielerorts kaum mehr ab. Doch trifft die aktuell wütende Hitzewelle nicht nur Mallorca und die Balearen, sondern die gesamte iberische Halbinsel: 46 Grad sind am Samstag in der spanischen Stadt El Granado im Südwesten des Landes gemessen worden – ein neuer Hitzerekord für einen Juni-Tag. Damit wurde der Rekord von 45,2 Grad in Sevilla im Jahre 1965 gebrochen. Auf den Kanaren sind auch in den Nächten der vergangenen Tage noch 30 Grad verzeichnet worden.

Laut des spanischen Wetterdienstes Aemet werden im Land mittlerweile mehr Hitzewellen. Diese sollen den Fachleuten zufolge auf den Klimawandel zurückzuführen sein. Von 1975 bis 2000 waren es im Juni in Spanien noch zwei Hitzewellen gewesen, von 2000 bis 2024 waren es schon neun. Tipps, die wirklich helfen, damit Sie besser durch heiße Tage kommen, lesen Sie hier.

Hitzewellen auch in Deutschland

Unüblicherweise ist es in diesen Tagen auf Mallorca und in Deutschland fast ähnlich heiß: Auch in der Bundesrepublik gelten und galten Hitzewarnungen, zum Beginn der neuen Woche werden erneut Temperaturen bis 36 Grad erwartet. Diese sollen vor allem den Südwesten des Landes betreffen.