Betrügerische deutsche Steuerberaterin täuscht eigenen Tod auf Mallorca vor: Anklage erhoben

Die deutsche Steuerberaterin Inna Z., die am Montag vor einem Gericht in Palma de Mallorca angeklagt wurde, ist geständig und gibt zu, ihren Tod auf Mallorca vorgetäuscht und einen Millionenbetrug begangen zu haben. Die Angeklagte hat eigenen Angaben zufolge eineinhalb Millionen Euro zurückgegeben, obwohl die Staatsanwaltschaft den Betrug auf sechs Millionen beziffert.

Die 51-jährige Frau sitzt zusammen mit ihrer Schwester auf der Anklagebank, deren Unterschrift auf einem der gefälschten Dokumente erschien. Der Sachverhalt geht auf das Jahr 2020 zurück, als die Steuerberaterin als Beauftragte eines großen deutschen Energieunternehmens mit Interessen auf der Insel angeheuert wurde.

Eine Zeit lang veruntreute sie große Geldsummen, die für Steuerzwecke verwendet werden sollten, und wurde schließlich entdeckt und wegen unlauterer Verwaltung und Betrugs in Millionenhöhe angeklagt. Am 2. November desselben Jahres sollte sie vor Gericht in Palma erscheinen, aber sie schickte eine von ihrer Schwester unterzeichnete E-Mail, in der diese erklärte, dass ihre Verwandte am 3. März bei einem Verkehrsunfall in der deutschen Stadt Rostock an der Nordküste ums Leben gekommen sei.

Sterbeurkunde vorgelegt

Zur Bestätigung der Nachricht legten sie eine Sterbeurkunde vor: „Wir bedauern, Ihnen den traurigen Tod unseres Gründungsmitglieds bei einem Verkehrsunfall mitteilen zu müssen“. Die Gläubiger glaubten die Geschichte jedoch nicht und beauftragten die Detektei Cabanach, die feststellte, dass Inna in einigen sozialen Netzwerken noch aktiv war. Entweder hatte jemand ihre Passwörter gestohlen und ihre Identität verdrängt, oder die „Verstorbene“ war sehr lebendig.

Die Privatermittler schränkten die Suche ein und fanden heraus, dass die Frau in einer luxuriösen Wohnanlage in Santa Ponça lebte. Sie hatte sich die Haare kurz geschnitten und ihre Haarfarbe geändert, um ihr Aussehen drastisch zu verändern, führte aber ein Leben in gehobenen Verhältnissen. Sie besuchte Luxusläden in Palmas Stadtteil Born und fuhr ein Auto der Oberklasse. Sie hatte auch ein Auto hinter ihrem Haus stehen, um zu fliehen, falls die Polizei vor der Tür auftauchte.

So geschah es auch, als die Guardia Civil die Anzeige von Cabanach erhielt und ein Ermittlungsverfahren gegen die deutsche Steuerberaterin einleitete. Bei der Durchsuchung ihres Hauses wurden gefälschte Dokumente beschlagnahmt. Sie wurde verhaftet, und als sie Tage später vor dem Richter erschien, verteidigt von dem Anwalt Pedro Munar, gab sie zu, dass sie mehrere Steuerverfahren anhängig hatte, die sie erledigen wollte, und dass es ihren Eltern zu dieser Zeit schlecht ging.

"Es war klar, dass sie mich schnappen würden"

"Es war klar, dass sie mich schnappen würden, aber ich wollte etwas Zeit haben", sagte sie dem Richter am Amtsgericht 2 in Palma. Seitdem hat sie mit den Behörden zusammengearbeitet und ihre Reue zum Ausdruck gebracht. Die Verteidigung von Anna, der Schwester von Inna, wurde von Diego González übernommen, die Anklage von Francisco Sales.

Die Ermittler konzentrierten sich bei der Suche nach Inna auf ein Detail: Die Frau besaß einen Riesenpudel, ein seltenes Exemplar auf Mallorca, und hatte Bilder davon in soziale Netzwerke hochgeladen. So begannen die Privatdetektive, einige Küstengebiete auf der Suche nach dem Hund abzusuchen, insbesondere in Andratx und Calvià, wo sie das Versteck der Frau vermuteten.

Schließlich bemerkten sie einen Mann, der mit einem Hund mit denselben Merkmalen spazieren ging und dessen Beschreibung genau auf den Hund auf den Fotos passte. Nachdem sie den Mann diskret verfolgt hatten, fanden sie heraus, dass er in ein luxuriöses Haus in einer luxuriösen Urbanisation in Santa Ponça zurückkehrte. Einige Tage später sahen sie, wie die mutmaßliche Verstorbene dasselbe Haus mit einer Sporttasche verließ, um ins Fitnessstudio zu gehen. Sie wurde von der Guardia Civil angehalten und brach schließlich zusammen: „Ja, ich bin Inna“.