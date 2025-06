Ziemlich blöd: Mann schläft betrunken neben Koffer ein, den er einem Touristen geklaut hatte

Die Nationalpolizei hat am zurückliegenden Samstag einen Mann in Palma de Mallorca festgenommen, der einem Touristen den Koffer geklaut hatte. Nach seiner Tat schlief der Mann in einer Bar in der Balearen-Hauptstadt ein. Die Angestellten riefen die Lokalpolizei.

Der Vorfall begann mit einem Notruf, in dem um Polizeihilfe gebeten wurde, um einem stark alkoholisierten Bürger zu helfen, der sich in einer Bar in der Allee Gabriel Alomar Villalonga befand. Zeugenaussagen zufolge trug der Mann einen Reisekoffer bei sich und "hatte viel Geld auf den Tisch gelegt". Nachdem er eine große Menge Alkohol konsumiert hatte, war er eingeschlafen, wobei alle seine Habseligkeiten offen herumlagen. Die Anwesenden waren besorgt, dass der Mann bestohlen werden könnte, und alarmierten die Sicherheitskräfte, um ihn zu schützen. Eine Einheit der Lokalpolizei begab sich zu der betreffenden Bar und fand den Mann schlafend und völlig betrunken vor. Neben ihm standen ein Koffer und eine große Menge Bargeld, mehr als 1200 Euro, sowie ein weiterer bedeutender Betrag in Rupien, der indischen Währung. Die Beamten fanden das seltsam und beschlossen, den Koffer zu öffnen, um seinen Inhalt zu überprüfen. Der Tourist muss sehr wohlhabend gewesen sein Im Inneren des Trolleys fanden die Polizisten zwei indische Pässe, einen Computer, ein Mobiltelefon, ein Ladegerät und eine große Menge Bargeld in Euro, Rupien und Dollar. Die Beamten riefen die Meldestelle an, um herauszufinden, ob es einen ähnlichen Vorfall gegeben hatte, und tatsächlich hatte am Nachmittag zuvor ein Tourist den Diebstahl seines Reisepasses und seiner Habseligkeiten am Flughafen von Palma gemeldet. Mit diesen klaren Informationen wurde den Beamten klar, dass sie es mit dem tatsächlichen Dieb und nicht mit dem Opfer einer möglichen Straftat zu tun hatten, weshalb sie den Fall an ihre Kollegen von der Nationalpolizei weiterleiteten, die ihn festnahmen. Der Besitzer des Koffers wird seine Sachen dank der Arbeit der Konsulate in Kürze zurückerhalten.