Katarische Königsfamilie lässt auf Mallorca die Kassen klingeln

Die königliche Familie Katars soll erneut auf Mallorca eingetroffen sein, um dort ihren Sommerurlaub zu verbringen. Das will die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erfahren haben. Die Dynastie um Emir Tamim bin Hamad Al Thani pflegt seit Jahren eine enge Verbindung zu den Balearen und hat bereits mehrfach die Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza besucht.

Erst am vergangenen Sonntag hatte der katarische Emir ein offizielles Gespräch mit König Felipe VI. in Sevilla geführt, im Rahmen einer dort stattfindenden UN-Konferenz. Nun ist die betuchte Familie offenbar wieder in mediterranen Gewässern für private Zwecke unterwegs.

Reichlich Aufmerksamkeit zieht dabei die spektakuläre 123 Meter lange Luxusyacht Al Lusail auf sich, die dem Emir gehört und bereits mehrfach vor Mallorca gesichtet wurde. Das 500 Millionen Euro teure Schiff lag zuletzt im Mai vor der Insel und war bereits 2019 in der Bucht von Palma vor Anker gegangen. Ein weiteres Schiff der Familie, die Yasmine of the Sea, musste sogar im September 2020 coronabedingt auf der Insel verweilen.

Die Al Thani-Familie ist für ihre exzentrischen Reisegewohnheiten bekannt. Der Emir reist üblicherweise mit einem großen Privatjet an und wird von einem umfangreichen Gefolge begleitet. Auch Scheichin Jawaher von Katar hat die Insel schon besucht, sowohl allein als auch gemeinsam mit ihrem Ehemann.

Die millionenschweren Aufenthalte der katarischen Königsfamilie in Luxushotels und exklusiven Villen auf Mallorca haben in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen gesorgt. Die Rechnungen ihrer Besuche erreichten dabei regelmäßig Rekordhöhen – und füllen die Kassen so mancher Unternehmer.