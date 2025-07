Schon mehr als 30 Grad! So heiß ist das Meer vor Mallorca bereits jetzt

Durch die seit Tagen anhaltende Hitzewelle auf Mallorca sind auch die Wassertemperaturen im Balearen-Meer gehörig angezogen. An der Boje vor der Insel Dragonera im Südwesten der Insel sind am Montag 30,55 Grad registriert worden. Das teilte ein balearischer Meteorologe auf X mit und ordnete ein, dass es sich hierbei um einen Rekordwert handelt. "Noch nie wurden an dieser Boje 30 Grad in einem Juni überschritten", heißt es.

Ähnliche Nachrichten Ausflüge und Wanderungen bei Hitze auf Mallorca: Das dürfen Sie auf keinen Fall tun! Mehr ähnliche Nachrichten Am Dienstagmorgen sind die Werte im Meer vor Mallorca wieder ein wenig abgekühlt. Laut der offiziellen Hafenbehörde hat es aktuell 28,24 Grad vor Dragonera, 27,9 Grad vor Andratx und 29,2 Grad vor Pollença im Norden der Insel. Die Hafenbehörde hat mehrere Messstationen um die Insel herum, die aus Bojen im Wasser bestehen. ⚠️La boya de Dragonera (Mallorca) ha registrado hoy 30.55 °C Nunca antes se habían superado los 30°C en un mes de junio, en esta boya. 📈El récord absoluto son 31.87 °C registrados en agosto de 2024. pic.twitter.com/pA3nqWahlA — Duncan Wingen (@DuncanWingen) June 30, 2025 Normalerweise werden Wassertemperaturen um 30 Grad im Meer vor Mallorca erst im August erreicht. Der absolute Rekordwert wurde im August vergangenen Jahres verzeichnet: Damals sind 31,87 Grad gemessen worden.