ARD-Doku gibt Reichen Schuld an Problemen auf Mallorca

Mit einer betont tourismus- und reichenkritischen Fernseh-Reportage hat sich der deutsche Sender ARD mit Mallorca beschäftigt. Die Sendung wurde in der Nacht zum Dienstag erst um 23.45 Uhr unter dem "Weltspiegel"-Rubrum ausgestrahlt, ist aber ab sofort permanent in der sogenannten Mediathek abrufbar.

"Vom Wasserverbrauch bis zu explodierenden Mieten – ausgerechnet die Luxus-Urlauber schaden der Insel mehr als der oft verpönte Ballermann-Tourist", heißt es in der Ankündigung der Sendung. Diese These, über die gestritten werden kann, wird in dem Film von ARD-Madrid-Korrespondent Sebastian Kisters vertieft.

Yachten, Massifizierung, Wohnungswucher

Die deutschen Exzesstouristen werden nur am Rande als Problem erwähnt. Das große Geld sei viel schlimmer für die Insel. Und so wird Yachteignern, die mit ihren Ankern den Meeresboden zerstören, viel Platz eingeräumt. Auch über die Demonstrationen gegen die Massifizierung wird berichtet. Das gilt zudem für den Wucher auf dem Wohnungmarkt.

Im Sommer häufen sich berichte in deutschen Medien über Mallorca. Manche dieser Texte oder Beiträge werden aber mit heißer Nadel gestrickt, was Rückschlüsse auf eine spanientechnisch äußerst geringe kulturelle, lndskundliche und geographische Kompetenz mancher Journalisten zulässt.