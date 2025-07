Mit diesem hinterhältigen Trick klauten Taschendiebe älteren Touristen auf Mallorca-Traumstrand ihre Geldbörsen

Zwei Raubüberfälle haben in den zurückliegenden Tagen auf Mallorca für Aufsehen gesorgt: Erst nahm die Lokalpolizei von Palma am Donnerstag an der Playa de Palma einen Mann fest, der nach seiner Tat auf der Flucht vor Touristen diese mit einer zerbrochenen Flasche bedrohte. Am darauffolgenden Freitag nahm die Guardia Civil an den Stränden von Muro eine Bande fest, die sich darauf spezialisiert hatte, älteren Menschen die Geldbörse zu entwenden.

Am Donnerstagmorgen beobachtete eine Streife der Lokalpolizei an der Playa de Palma einen rennenden Mann, der von einer Gruppe Touristen verfolgt wurde. Als diese ihn einholten, schwang der Verdächtige eine zerbrochene Glasflasche, um die Gruppe auf Abstand zu halten. Davor soll der Mann die Touristen ausgeraubt haben. Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich zwei hochwertige Mobiltelefone und eine Brieftasche mit Ausweispapieren und 480 Euro in bar. Neben dem Verdächtigen waren mutmaßlich noch andere Personen an der Tat beteiligt.

Nach dem Überfall flohen die Angreifer in verschiedene Richtungen. Den Opfern gelang es mit Hilfe von Freunden, einen der Beteiligten zu verfolgen, bis er gestellt wurde. Der Festgenommene hatte eines der gestohlenen Mobiltelefone bei sich, während das zweite weiter vorne am Strand wiedergefunden wurde, da es während der Flucht auf den Boden gefallen war. Die Brieftasche mit dem Geld wurde nicht gefunden.

Senioren holten sich Hilfe bei der Polizei

Am Freitagmorgen dann wandte sich ein älteres Ehepaar an Beamte der Guardia Civil von Santa Margalida in der Gegend der Strände von Muro. Das Paar gab an, dass ihnen soeben die Geldbörse entwendet worden sei. Die Polizisten eilten zu dem von den Opfern angegebenen Ort, aber die Verdächtigen stiegen schon in ein Auto und flohen in aller Eile. Die Beamten befragten die Geschädigten und führten mehrere Durchsuchungen in der Gegend durch. Diese waren erfolgreich und sie konnten die Täter aufspüren, als diese versuchten, weitere Diebstähle zu begehen. Daraufhin nahmen die Beamten zwei Personen sowie eine dritte Person fest, die im Auto auf sie wartete.

Die Kriminellen hatten ihre potenziellen Opfer um Wechselgeld für einen Geldschein von geringem Wert gebeten, und wenn diese ihre Geldbörse herausholten, rissen die Diebe sie ihnen weg und rannten davon. Die Guardia Civil möchte vor der Vorgehensweise dieser Art von Taschendieben warnen.