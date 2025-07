Brutale Prügelei zwischen zwei Männern auf Palma-Straße macht Nachbarn kirre

In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat ein heftiger Streit zwischen zwei Männern in der Straße Manacor in Palma de Mallorca für Aufregung unter den Nachbarn gesorgt. Laut einem von einem Zeugen aufgenommenen Video schubsten sich die beiden Männer aggressiv gegenseitig, einer von ihnen ohne Hemd, während eine Frau versuchte, sie zu beruhigen. Die Lichter der Lokalpolizei riefen die Anwohner auf den Plan.

Als die Ordnungshüter eintrafen, stellte sich eine Frau einem der Beamten entgegen und wurde von einem anderen Mann entfernt, um eine Eskalation zu vermeiden. Die beiden Protagonisten des Streits beendeten die Auseinandersetzung und begaben sich in eine nahe gelegene Erdgeschosswohnung, woraufhin die Polizei verstärkt eingriff. Ähnliche Nachrichten Motorrad dringt in Fußgängerzone am Ballermann ein: Streit mit deutschen Touris artet in wilde Prügelei aus Mehr ähnliche Nachrichten Motiv noch unbekannt Einer der Beamten betrat zusammen mit einem weiteren Kollegen die Wohnung und brachte einen der beiden Männer zu Boden, während ein anderer Beamter den zweiten Mann abführte. Nach der Aktion sprachen die Beamten mit den anwesenden Personen, um den Sachverhalt zu klären. Am Dienstag stand noch nicht fest, ob es zu Festnahmen gekommen ist und was das Motiv für die Schlägerei war. Ein Nachbar, der die Szene aufgenommen hat, kommentierte: „Diese Typen denken, sie sind in Kolumbien“, was die Anspannung und Überraschung der Zeugen des Vorfalls widerspiegelt.