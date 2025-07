Trinkwasser-Alarm in zwei Gemeinden auf Mallorca: Planschen und Gießen ab sofort tabu!

Auf Mallorca haben zwei Gemeinden verboten, Planschbecken zu füllen und Gärten zu bewässern. Während in Pollença anhaltende Störungen an der Leitung, die die Gemeinde mit der Entsalzungsanlage von Alcúdia verbindet, der Grund sind, bewegt die aktuelle Dürre die Gemeindeverwaltung von Esporles zu dem Verbot in zwei Siedlungen. In beiden Fällen appellieren die Rathäuser an das Verständnis der Bürger und an verantwortungsbewusste und moderate Verbrauchsgewohnheiten, um die Versorgung für den menschlichen Gebrauch und die grundlegende Hygiene sicherzustellen.

In Pollença wird die Bevölkerung erneut aufgefordert, den Verbrauch auf das unbedingt notwendige Minimum zu beschränken, um einen größeren Zusammenbruch des Systems zu vermeiden. Der von der öffentlichen Behörde ABAQUA verwaltete Schaden wurde vor einigen Tagen entdeckt und ist trotz der am vergangenen Mittwoch begonnenen Reparaturarbeiten immer noch nicht behoben. Seitdem erhält die Gemeinde kein Wasser mehr aus der Entsalzungsanlage, was zu einem drastischen Rückgang des Wasserstandes in den Reservoirs geführt und Notfallmaßnahmen erforderlich gemacht hat. Alle lokalen Brunnen arbeiten auf Hochtouren Das kommunale Unternehmen EMSER hält alle lokalen Brunnen, einschließlich der Brunnen von Gotmar und Can Colet, in Betrieb, die ohne Unterbrechung arbeiten, um die Grundversorgung sicherzustellen. Die Lage ist jedoch weiterhin kritisch: In einigen Bereichen der Gemeinde wurden bereits Druckabfälle und punktuelle Unterbrechungen der Wasserversorgung registriert. Am vergangenen Donnerstag beschloss die Stadtverwaltung, die Wasserversorgung des städtischen Friedhofs als vorbeugende Maßnahme zu unterbrechen, um andere Bereiche zu priorisieren. Die Gemeindeverwaltung von Esporles hat jüngst eine kommunale Verordnung erlassen, die die Verwendung von Trinkwasser zu den genannten Zwecken und für andere nicht lebensnotwendige Zwecke in Ses Rotgetes und Jardín de Flores verbietet, und hat darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Dürre zu vorübergehenden Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen könnte. In einer Mitteilung schränkt das Rathaus ein, dass das Befüllen oder Auffüllen von privaten Schwimmbecken, das Bewässern von Gärten, Gemüsegärten oder Grünflächen sowie die Reinigung von Innenhöfen erlaubt sei, solange gereinigtes Wasser verwendet wird.