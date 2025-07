Voll verfahren: Lkw bleibt in enger Gasse in diesem Mallorca-Bergdorf stecken

Der Lieferwagen verkeilte sich so sehr in der engen Gasse, dass die Feuerwehr ausrücken musste | Foto: elperimetrotv

Eine völlig verfahrene Situation hat sich am Dienstag in einem Dorf auf Mallorca ereignet. Dabei blieb ein Lkw in den engen Gassen von Fornalutx stecken und verkeilte sich so in einer Kurve sehr, dass es weder vor noch zurückging. Um den Wagen samt Fahrer aus der misslichen Lage zu befreien, musste schlussendlich sogar die Feuerwehr ausrücken.