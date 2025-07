Seltenes Phänomen: In Deutschland ist es jetzt heißer als auf Mallorca!

Sonne, Sonnenschein und hohe Temperaturen – vor allem im Sommer ist das Wetter auf Mallorca normalerweise deutlich besser als in Deutschland. Doch in diesen Tagen lässt sich ein Phänomen beobachten, das eher selten vorkommt: Auf Mallorca und in Deutschland ist es in diesen Tagen gleich heiß – punktuell ist es in einigen deutschen Städten sogar heißer als auf der Insel.

Die über Europa wütende Hitzewelle sorgt in diesen Tagen für brütend heiße Temperaturen – auch in der Bundesrepublik gibt es teilweise 40 Grad. Auch am Mittwoch soll es in Deutschland wieder "außergewöhnlich heiß" werden, berichtete die Tagesschau am Morgen. Erwartet werden Höchstwerte von 33 Grad im Osten der Bundesrepublik und sogar bis 40 Grad im Südwesten. Im Vergleich: Auf Mallorca werden am Mittwoch Toptemperaturen von 36 Grad erwartet.

Tropennächte auch in Deutschland

Eine weitere Wetter-Gemeinsamkeit in diesen Tagen sind die tropischen Nächte. Auch in Deutschland sanken die Tiefstwerte stellenweise kaum unter 20 Grad. Auf Mallorca wurden in der Nacht auf Mittwoch satte 26 Grad in Capdepera verzeichnet, ebenso warm war es mit 25 Grad Banyalbufar, am Hafen von Palma de Mallorca und am Hafen von Sóller.

Auf Mallorca gibt es schon seit vergangenem Freitag durchgängig Hitzewarnungen. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, sind diese auch noch einmal verlängert worden. Bis einschließlich Freitag, 4. Juli, wird die Wetterwarnstufe Gelb aufrechterhalten – allerdings nur für die Inselmitte sowie den Südwesten. Vor allem zwischen 12 und 19 Uhr werden bis 36 Grad erwartet, stellenweise kann es noch heißer werden. Ebenfalls ist die Wassertemperatur im Balearen-Meer gehörig angezogen.

Abkühlung naht

Auch für Deutschland sind an diesem Mittwoch noch einmal Hitzewarnung herausgegeben, die Einstufung ist laut Deutschem Wetterdienst "extrem". Welche Tipps wirklich helfen, entspannt durch heiße Tage zu kommen, lesen Sie hier. Allerdings naht – zumindest in der Bundesrepublik – ein wenig Abkühlung, denn ab Mittwochabend sind Gewitter und Unwetter vorhergesagt, die teilweise auch heftiger ausfallen können.