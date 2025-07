Weil er Nazi-Trikots verkaufte: "Helmut" am Ballermann von Polizei festgenommen!

Ein 25-jähriger Straßenverkäufer aus dem Senegal ist an der Playa de Palma auf Mallorca festgenommen worden, da er sechs Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Nazi-Anspielungen bei sich getragen hat. Laut Ultima Hora bot er umstrittene Trikots mit der Aufschrift "Führer" und der Nummer 44 dort als Andenken für Partytouristen an.

Der fliegende Händler, der zusätzlich 57 weitere Trikots von Vereinen wie Inter Miami, Real Madrid, FC Barcelona und Real Mallorca bei sich hatte, attackierte bei seiner Festnahme einen Polizeibeamten. Dem "Helmut" – ein umgangssprachlicher Ausdruck für afrikanische Straßenhändler in der deutschsprachigen Community Mallorcas – werden Körperverletzung nd ein Eigentumsdelikt zur Last gelegt.

Die Festnahme fand am 28. Juni 2025 gegen 17:15 Uhr in der Carretera de Arenal statt. Zuvor hatten Polizeibeamte eine Gruppe von etwa zwanzig Straßenhändlern beobachtet, die Decken mit diversen Waren auf dem Boden ausgebreitet hatten. Die Beamten sprachen die Händler an, woraufhin diese die Decken zusammenpackten und den Ort rasch verließen. Einer von ihnen, der einen großen schwarzen Rucksack und eine weiße Decke mit mehreren Sportartikeln trug, stolperte über die Waren und stürzte zu Boden.

Für gewöhnlich werden die Trikots am Ballermann für rund 20 Euro angeboten, bei den speziellen "Führer"-Shirts kann der Preis durchaus höher (bis zu 30 Euro) liegen. (Foto: UH)

Die afrikanischen Sonnenbrillen- und Trikot-Verkäufer sind illegal

Bei der Festnahme kam es zu dramatischen Szenen: Ein Beamter, der den Mann identifizieren wollte, beschlagnahmte dessen Rucksack und Decke und entdeckte zahlreiche gefälschte T-Shirts. Der Verdächtige griff den Polizisten am Unterarm an, brüllte andere Verkäufer an, und es entwickelte sich eine Rangelei. Der Straßenhändler fasste den Beamten am Schutzwestenausschnitt und schleuderte ihn gegen eine Palme. Ein weiterer Polizist eilte zur Hilfe, und gemeinsam überwältigten sie den sich heftig wehrenden Mann, setzten ihn fest und brachten ihn in den Streifenwagen.

Rund fünf Straßenverkäufer erschienen am Tatort und widersetzten sich den Polizisten, während einer die Fahrzeugtüren öffnete und beschlagnahmte Gegenstände entnahm. Der Festgenommene forderte seine Begleiter auf, alle konfiszierten Objekte zu sichern. Eine weitere Polizeistreife schritt ein, woraufhin die Händler flohen. Der junge Mann, vertreten durch seinen spanischen Anwalt David Barón, wurde nach seiner Gerichtsvorstellung am Sonntag aus der Haft entlassen.