Das Ende der Hitzewelle naht: Ab diesem Datum wird es endlich kühler auf Mallorca

Die in weiten Teilen Europas wütende Hitzewelle hat auch Mallorca weiter fest im Griff. Schon seit rund einer Woche gelten auf der Insel nahezu durchgängig Hitzewarnungen – so wird es laut dem staatlichen Wetterdienst auch erst einmal übers Wochenende weitergehen. Doch ein Blick auf die Aussichten für die kommende Woche verraten: Bald könnte eine kleine Abkühlung kommen. Das Mallorca Magazin hat den ausführlichen Wetterbericht für die nächsten Tage.

Am Donnerstag gilt eine Hitzewarnung der Stufe Gelb für den Südwesten der Insel. Es muss laut des Wetterdienstes Aemet erneut mit Temperaturen bis 36 Grad gerechnet werden. Oftmals liegen die gefühlten Werte aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit auf Mallorca deutlich höher. Am Nachmittag sind im Süden der Insel sogar kurze Schauer möglich, auch dichtere Wolken können sich bilden.

Noch mehr Hitzewarnungen für Freitag und Samstag

Für Freitag sind die Wetterwarnungen noch einmal ausgeweitet worden: Dann gelten zwischen 12 und 19 Uhr Hitzewarnungen für den Südwesten, Süden, Südosten und die Inselmitte. Erneut werden Werte bis 36 Grad erwartet. Dazu scheint fast durchgängig die Sonne und ein auffrischender Wind kommt dazu.

Weiter geht das kollektive Schwitzen am Samstag – mit noch mehr Hitzewarnungen. Mit Ausnahme des Nordwestens ist dann die ganze Insel von der Warnstufe Gelb betroffen. Es wird sogar noch ein wenig heißer, denn in der Inselmitte sind Topwerte von 38 Grad angekündigt. Am Sonntag sind vor allem rund um das Tramuntana-Gebirge kurze Regenschauer möglich. Insgesamt soll es etwas wolkiger werden.

Etwas Abkühlung ab Dienstag

Laut der aktuellen Wettervorhersage für Mallorca wird es bis in die neue Woche weiterhin flächendeckend heiß bleiben. Doch in Kombination mit einem stellenweise wolkigen Himmel könnte zumindest die Intensität der Sonneneinstrahlung ein wenig nachlassen. Ab Dienstag, 8. Juli, ist nahezu für die ganze Insel ein wenig Abkühlung vorhergesagt – dann sollen die Werte folgendermaßen sinken: auf 27 Grad in Alcúdia, 29 Grad in Palma de Mallorca und Sóller sowie 30 Grad in Llucmajor und Campos.