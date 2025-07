Gefährliche Schlangenlinien, viel zu schnell: Touristen prügeln sich in Pkw auf Mallorca-Autobahn

Die Guardia Civil auf Mallorca hat am vergangenen Dienstag zwei Männer festgenommen, die auf der Ringautobahn von Palma erheblich den Verkehr gefährdet und einander bei der Fahrt geprügelt hatten. Die beiden Touristen flüchteten in dem Auto, in dem sie unterwegs waren, vor den Beamten und werden nun wegen Körperverletzung, rücksichtslosen Fahrens, Verweigerung eines Alkoholtests und schwerer Ungehorsamkeit angeklagt.

Die Ereignisse gehen laut offiziellen Angaben auf 16.10 Uhr zurück. Mehrere Zeugen, die beobachtet hatten, wie das Auto der Touristen überschnell und Schlangenlinien fuhr, alarmierten die Ordnungshüter. Zwei Streifenwagen der Guardia Civil, bestehend aus Beamten der Kompanie von Calvià, versuchten, das Fahrzeug einzuholen. Als sie es erreicht hatten, stellten sie fest, dass die Insassen einander schlugen. Die Touristen ignorierten das sich neben ihnen befindliche Polizeiauto. An einem Kreisverkehr in Richtung Sineu forderten die Beamten sie auf, anzuhalten, doch die Männer ignorierten die Anweisungen. Sie beendeten ihre Fahrt erst, als sie versuchten, auf den Parkplatz eines Supermarkts in der Gegend zu fahren und auf von einer Schlange von Fahrzeugen aufgehalten wurden. Fahrer lehnte einen Alkoholtest ab Zunächst weigerten sich die Verdächtigen, auszusteigen und wurden gegenüber den Beamten aggressiv. Kurz darauf zeigten sie sich kooperativ und wurden festgenommen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand, und nachdem sie eine Streife der Verkehrseinheit der Guardia Civil hinzugezogen hatten, um ihn einem Test zu unterziehen, weigerte er sich, diesen ordnungsgemäß durchzuführen. Aus diesem Grund wird sich der Fahrer über die Gewalt gegen seinen Beifahrer hinaus, seiner gefährlichen Fahrweise und seines Widerstands gegen die Staatsgewalt auch wegen der Verweigerung eines Alkoholtests verantworten müssen. Die beiden Männer wurden am Mittwochmorgen dem Haftrichter vorgeführt.