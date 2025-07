Total korrekter Verkehr: So elektrisch ist bereits die Flotte der EMT-Busse in Palma

Das städtische Transportunternehmen von Palma (EMT) weitet seine Elektro-Bus-Flotte aus. Im zurückliegenden März verabschiedete sein Verwaltungsrat eine Rahmenvereinbarung über den Kauf von 113 Modellen im Wert von ingesamt fast 118 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren. Aktuell verfügt die EMT über zwölf elektrische Busse der Marke Irizar. Im Jahr 2010 begann die EMT mit den ersten Fahrzeugen, die per komprimiertem natürlichem Gas betrieben werden, den Wandel hin zu einer emissionsfreien Mobilität. Im zurückliegenden November wurden aus dem Fonds aus der Übernachtungssteuer zwölf Millionen Euro für den Kauf von 16 Elektro-Bussen zur Verfügung gestellt.

„Wir wollen”, so der höchste Verantwortliche der EMT und Vertreter des Bürgermeisters im Bereich Mobilität, Toni Deudero, „dass in 2027 unsere Flotte zu mehr als der Hälfte aus elektrischen Modellen besteht und 2030 alle Fahrzeuge elektrisch betrieben werden.” Das Geld stammt vollständig aus eigenen Mitteln, wie Deudero betonte. Um diese Investition möglich zu machen, erklärte er, werde der Kauf der Busse in zwei Chargen aufgeteilt: „Die erste umfasst Vehikel mit einer Länge von jeweils 18 Metern und die zweite Charge richtet sich an den Erwerb von Fahrzeugen von jeweils 12 Metern Länge.” Die Vereinbarung sieht eine Preisobergrenze für diese Busse vor, und zwar von 800.000 beziehungsweise 600.000 Euro.

33 Millionen Euro Einsparung

Deudero hob hervor, dass durch das erreichte Abkommen jährlich bis zu 33 Millionen Euro bereit gestellt werden. Es ist vorgesehen, dass die neuen Elektro-Busse zwischen September und Dezember 2026 ihren Betrieb in Palma aufnehmen werden. Sie sind besser für die Umwelt, sowohl in energetischer Hinsicht – die Fortbewegung per Bus zwischen verbraucht drei bis fünf Mal weniger Energie als ein Pkw – als auch in akustischer.

Gemeinsam mit dem Erwerb der neuen Fahrzeuge wird die EMT ein neues Betriebszentrum namens „ECO/EMT” entwickeln, das sich im Gewerbegebiet Son Rossinyol befinden soll. Es bezweckt, den elektrischen Fuhrpark unterzubringen und mittels einer hochmodernen Infrastruktur aufzuladen. Die Rahmenvereinbarung der EMT stellt einen signalträchtigen Schritt in die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs auf Mallorca dar.

Der Autor ist MM-Redakteur und freier Umweltaktivist