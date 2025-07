Brutale Attacke auf Feiermeile: Mallorca-Urlauber fährt mit Mietwagen in Menschengruppe

Auf Mallorca hat sich mitten in einer bekannten Feiermeile eine folgenschwere Tat ereignet. In Magaluf soll ein 19-jähriger Urlauber mit einem Mietwagen in eine Menschenmenge gerast sein. Dabei ist eine junge Frau so schwer verletzt worden, dass sie sich noch immer in kritischem Zustand im Krankenhaus befindet. Der 19-jährige mutmaßliche Täter ist Portugiese und derweil festgenommen worden. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt.

Die Tat hatte sich am Dienstagmorgen, 1. Juli, gegen 6 Uhr ganz in der Nähe der Punta Ballena, Magalufs berühmt-berüchtigter Feiermeile, ereignet. Vorangegangen sein soll ein Streit zwischen zwei Gruppen junger Menschen. Augenzeugen zufolge soll der junge Tourist in einem für den Verkehr gesperrten Bereich mit seinem Mietwagen beschleunigt haben und auf die Gruppe zugerast sein. Erst Fahrerflucht, dann Geständnis Ungeachtet dessen, dass Augenzeugen noch versuchten, ihn von seinem Vorhaben abzubringen, habe sich der Portugiese nicht beruhigen lassen. Stattdessen soll der junge Mann "gezielt in die Gruppe" gefahren sein. Dabei wurde die junge Frau schwer verletzt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend floh der Fahrer eilig vom Tatort. Die alarmierte Guardia Civil leitete die Ermittlungen ein und wertete auch Überwachungsaufnahmen aus. Wenige Stunden später erschien der Tatverdächtige in Begleitung seiner Freunde freiwillig auf der Polizeiwache von Calvià und gestand die Tat. Das von ihm gemietete Fahrzeug wies deutliche Spuren eines heftigen Aufpralls auf. Am Mittwochnachmittag wurde er dem Haftrichter vorgeführt – wegen versuchten Mordes. Die junge Frau liegt weiterhin auf der Intensivstation des Krankenhauses Son Espases und befindet sich in kritischem Zustand.