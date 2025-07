Mehrere Verletzte nach Feuer an Bord von Ryainair-Maschine am Flughafen von Palma de Mallorca

Beamte der Guardia Civil erreichten rasch die Unfallstelle am Flughafen Son Sant Joan | Foto: C. CLADERA

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag hat sich in einem Flugzeug auf der Landebahn des Flughafens Palma auf Mallorca ein kleiner Brand entzündet, der bei den Passagieren im Inneren der Maschine zu Panik geführt hat. Die Rettungskräfte versorgten insgesamt 18 Personen, wovon sechs in zwei Kliniken behandelt werden mussten. Alle Betroffenen erlitten leichte Verletzungen. Die genaue Ursache des Vorfalls ist noch unklar.