Deutscher Urlauber erleidet schwere Verletzungen nach Sturz aus dem dritten Stockwerk eines Hotels an der Playa de Palma auf Mallorca

Ein junger Deutscher ist in den frühen Morgenstunden des Samstags aus dem dritten Stock eines Hotels in Playa de Palma auf Mallorca gestürzt und wurde schwer verletzt. Der Ballermann-Urlauber hatte sich zuvor mit einem Freund nach einer langen Partynacht im Zimmer aufgehalten. Wie die spanische Lokalzeitung Ultima Hora schrieb, ermittelt die Nationale Polizei nun zu den genauen Umständen des Vorfalls.

Das Rettungsteam konnte den jungen Mann vor Ort stabilisieren

Laut offiziellen Meldungen geschah der Vorfall gegen zwei Uhr nachts in einem Hotel in der Mar Arábiga. Ein Notruf unter 112 meldete, dass ein junger Hotelgast in die Tiefe gestürzt war. Mehrere Einheiten der Nationalpolizei, der örtlichen Polizei von Palma sowie Rettungswagen rückten umgehend an. Nach intensiven Wiederbelebungsversuchen konnte das Rettungsteam den Verletzten stabilisieren, der unter anderem ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte.

Laut denselben Quellen hatte sich das Opfer erst kürzlich in dem Zimmer eingefunden, das es sich mit einem Freund teilte. Während der andere deutsche Tourist das Bett herrichtete, hielt sich das Opfer auf dem Balkon auf, um etwas Luft zu holen. Kurz darauf stürzte es in der Nähe des Poolbereichs der Anlage. Die Nationale Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sowohl die Freunde als auch die anwesenden Mitarbeiter befragt, um den Vorfall aufzuklären.