Hausbesetzer füllen Terrassen-Pool, der Haus in Palma zum Knarren brachte, wieder auf

Die Menschen, die am Mittwoch durch ein Planschbecken ein Haus in Palma de Mallorca zum Knarren gebracht haben, sind Hausbesetzer. Das berichten Nachbarn der Hauses sowie dessen Eigentümer. Die sogenannten "Okupas", darunter mindestens eine junge Mutter sowie ein kleines Mädchen, halten sich seit dem 12. Mai in dem Gebäude auf.

"Die Hausbesetzer haben die Eingangstür aufgebrochen und kommen und gehen, wie sie wollen", sagt eine Nachbarin. Der Wohnblock hat vier Stockwerke mit jeweils zwei Wohnungen. Es handelt sich um ein altes Gebäude aus dem Jahr 1973. Auf den ersten Blick ist der Zustand der Fassade schlecht, sie ist voller Schmutz und die Farbe ist abgeblättert. Auch das Innere ist stark heruntergekommen.

Der Eigentümer des Hauses meldete über seinen Anwalt die widerrechtliche Besetzung des Hauses und die Installation des Pools auf der Terrasse. Die Besetzer trafen den Mann und gaben zu, dass sie sich dort niedergelassen hatten. "Die Hausbesetzer belästigen andere Anwesen wegens des Pool-Wassers, das auf andere Terrassen spritzt", so der Eigentümer.

MM-Schwesterzeitung fragte nach

Vor wenigen Tagen klingelte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora an der Wohnungstür, in der sich der Pool befand. Eine Frau zwischen 20 und 30 Jahren antwortete per Gegensprechanlage und gab zu, die Bewohnerin der Wohnung zu sein, in der sich der umstrittene Pool befindet. Die Frau entschuldigte sich mit der Begründung, dass die Techniker der Stadtverwaltung von Palma, als sie zur Inspektion kamen, die Angelegenheit heruntergespielt und sie lediglich aufgefordert hätten, den Wasserstand etwas zu senken.

Am Freitag war der Pool wieder zur Hälfte gefüllt. Am Mittwoch mussten Lokalpolizisten, Stadtplanungsexperten und Feuerwehrleute eingreifen, nachdem ein mit mehr als fünf Litern Wasser gefüllter Pool auf der Terrasse eines Gebäudes dieses zum Knarren gebracht hatte. Die Einsatzkräfte entleerten das Planschbecken und stellten damit die vorläufige Sicherheit des Gebäudes wieder her.