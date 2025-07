Nachbar installiert Stacheln gegen Drogenabhängige in Altstadt von Palma

Insgesamt 37 Stachelleisten brachte der Nachbar an | Foto: Lokalpolizei Palma

Unbekannte haben in einer Ecke einer Straße von Palma de Mallorca, in der sich wiederkehrend Drogenabhängige aufhalten, Leisten mit Stacheln angebracht. Konkret befindet sich die Stelle in der Gasse Volta de’n Reus, die zur Straße Sindicat führt. Die Gruppe für Sofortige Intervention der Lokalpolizei sperrte den Bereich ab.