Nach Badeunfall: Deutscher Senior entgeht an Muro-Strand auf Mallorca nur knapp dem Tod

Am zurückliegenden Samstag wurde einem 78-jährigen deutschen Touristen nach einem Badeunfall am Strand von Playa de Muro auf Mallorca das Leben gerettet. Der Mann wurde gegen 15.15 Uhr im Bereich von Sektor II nahe des Wachturms VS-5 (oranger Turm) von Strandbesuchern in Not entdeckt, die sofort die Rettungsschwimmer alarmierten.

Der öffentliche Rettungsdienst von Playa de Muro aktivierte umgehend das Notfallprotokoll und informierte das Rettungs- und Sicherheitszentrum, das den Einsatz koordinierte. Zu dem Vorfall eilten ein Schnelleinsatzfahrzeug des Notdienstes, ein Rettungs-Jet-Ski, ein Krankenwagen und mehrere Rettungsschwimmer. Der Rettungsschwimmer des nächstgelegenen Turms war als Erster vor Ort und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, da das Opfer keinen Puls hatte. Kurz darauf trafen die Sanitäter des städtischen Krankenwagens von Muro ein, gefolgt von einer Einheit des Notdienstes. Gemeinsam setzten Rettungsschwimmer und Sanitäter die Reanimation fort, bis der Mann schließlich wieder einen Puls hatte. In weniger als einer Stunde im Krankenhaus Nach der Stabilisierung wurde der Tourist um 16.10 Uhr ins Krankenhaus von Muro gebracht. Laut Quellen aus dem nahen Umfeld war der Mann in einem Hotel in der Gegend untergebracht und nahm Medikamente ein, die genauen Ursachen des Badeunfalls sind jedoch noch unbekannt. Die Playa de Muro ist ein bekannter Strand an der Nordostküste Mallorcas in der Gemeinde Muro. Das Gebiet ist bei Touristen sehr beliebt und zieht vor allem deutsche Urlauber an. Die weitläufige Sandbucht erstreckt sich über mehrere Kilometer und bietet flaches, türkisfarbenes Wasser.