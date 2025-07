Rauchsäule im gesamten Dorf sichtbar: Großbrand in Tramuntana-Gemeinde

Der Brand ereignete sich in einer Schreinerei in der Straße Camp Llarg | Foto: Ultima Hora

Am zurückliegenden Samstag ist es in Sóller auf Mallorca zu einem Großbrand gekommen. Die Flammen verbreiteten sich schnell und sorgten für eine große Rauchsäule, die praktisch im gesamten Dorf sichtbar war. Ort der Geschehens war eine Schreinerei in der Straße Camp Llarg im Zentrum der Gemeinde.