Extreme Vitamin-D-Werte: Mehr als ein Dutzend Personen wegen Nahrungsergänzungsmittel im Krankenhaus

Eine Charge eines Nahrungsergänzungsmittels mit überhohem Vitamin-D-Gehalt hat dazu geführt, dass auf den Balearen, zu denen Mallorca gehört, mehr als ein Dutzend Personen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Ärzte stellten erhöhte Calcium-Spiegel mit Nierenversagen und erhöhte Vitamin-D-Werte im Blut fest. Die Vergiftungen traten bei gesunden Menschen auf, die Multivitaminpräparate konsumierten, die sie ohne pharmazeutische Kontrolle im Internet gekauft hatten, wie es heißt.

Die Behörde für Lebensmittelsicherheit und öffentliche Gesundheit hat eine Warnung wegen eines überhöhten Vitamin-D-Gehalts aufgrund eines mutmaßlichen Fehlers in der Rezeptur des Produkts "Advanced Vitamin x 90 Kapseln", Charge 251268, der Marke Erix Elite Sport Nutrition herausgegeben, das als Nahrungsergänzungsmittel vermarktet und ursprünglich auf den Balearen vertrieben wurde.

Ärzte und Krankenpfleger sind benachrichtigt

Der Epidemiologische Dienst des Gesundheitsministeriums hat seinerseits eine zweite Warnung im Gesundheitswesen herausgegeben, um die Überwachung möglicher neuer Fälle sowohl in öffentlichen als auch in privaten Krankenhäusern zu verstärken. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, hat die Behörde für Lebensmittelsicherheit eine Inspektion am Sitz des Vertreibers dieses Produkts durchgeführt, Proben genommen und das gesamte vorhandene Produkt beschlagnahmt.

Die spanische Agentur für Lebensmittelsicherheit und Ernährung hat nach einer Meldung des Dienstes für Lebensmittelsicherheit im Bereich der öffentlichen Gesundheit eine landesweite Warnung herausgegeben, um die Rücknahme der betroffenen Produkte aus allen Vertriebskanälen zu überprüfen, einschließlich der Empfehlung an Personen, die die von dieser Warnung betroffenen Produkte zu Hause haben könnten, diese nicht zu konsumieren.