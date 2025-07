Betrunkener Mallorca-Urlauber fällt von Boot und gerät in Schiffsschraube

Großeinsatz am Strand von Magaluf: Der 22-jährige britische Mallorca-Urlauber ist bei dem Bootsunfall schwer verletzt worden und kam ins Krankenhaus | Foto: Ultima Hora

Auf Mallorca hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein britischer Tourist schwer verletzt worden ist. Vor Magaluf war der 22-Jährige in stark alkoholisiertem Zustand von einem gemieteten Boot ins Wasser gefallen und danach in die Schiffsschraube geraten. Er erlitt mehrere Schnittverletzungen und kam anschließend ins Krankenhaus. Zudem wäre das Boot um ein Haar gekentert. Der Unfall sorgte für einen Großeinsatz und wurde von zahlreichen Schaulustigen begleitet.