Ungenierter Griff in den Tresor: Hotel-Rezeptionist klaut 17.000 Euro auf Mallorca, Haftstrafe!

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat eine sechsmonatige Haftstrafe gegen einen Hotelrezeptionisten aus Magaluf verhängt. Dieser hatte im August 2024 17.127 Euro aus dem Hoteltresor entwendet. Bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmte die Guardia Civil 13.550 Euro des gestohlenen Geldes.

Sein Verteidiger, Pedro Casado, beantragte die Aussetzung der Haftstrafe, was weder von der Staatsanwaltschaft noch vom Richter abgelehnt wurde. Die Bedingungen: Zwei Jahre ohne weitere Straftaten, eine Zahlung von 3577,81 Euro innerhalb eines Jahres sowie eine Geldbuße von 1080 Euro.

Die Hotelleitung zeigte den Diebstahl bei der Guardia Civil an

Der Vorfall geschah am frühen Morgen des 17. August des vergangenen Jahres. Der Angeklagte, ein Argentinier, war in einem Hotel in Magaluf angestellt. Mit Zugang zum Tresorschlüssel betrat er den entsprechenden Raum, öffnete ihn und entnahm 17.127,81 Euro. Die Hotelleitung zeigte den Diebstahl an, woraufhin die Guardia Civil von Calvià ermittelte.

Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten den Verdächtigen stellen. Drei Wochen nach dem Vorfall durchsuchten sie seine Wohnung und entdeckten 13.000 Euro in bar. Zudem trug der Mann 550 Euro in kleinen Scheinen bei sich, die vom Raub stammten. Der 33-Jährige wurde wegen Diebstahls angeklagt und gestand die Tat im Prozess. Er akzeptierte die vereinbarte Strafe, woraufhin der Richter das Urteil noch während der Verhandlung verkündete. Die Einigung zwischen den Parteien ermöglichte diesen zügigen Abschluss.