Kaputte Rolltreppen, Dreck, Extremhitze: Verärgerung über den schlechten Zustand von Palmas Hauptbahnhof wächst

Das Bild, das der von vielen auch deutschen Touristen genutzte unterirdische Intermodalbahnhof von Palma de Mallorca bietet, entspricht bei weitem nicht dem, was man von Mallorcas wichtigstem öffentlichen Verkehrsknotenpunkt erwarten würde. Weit davon entfernt, ein komfortabler und gepflegter Ort für die Menschen zu sein, die ihn täglich nutzen, häufen sich Beschwerden: drückende Hitze, permanent kaputte Rolltreppen, Schmutz und ein wachsendes Gefühl der Unsicherheit besonders am späten Abend, das sich unter den Nutzern der Züge und der TIB-Busse breit zu machen beginnt.

Der jüngste und vielleicht symbolträchtigste Vorfall ist der Ausfall der Rolltreppen, die die Plaça d'Espanya mit dem Inneren des Bahnhofs verbinden. Sie sind seit über einem Monat außer Betrieb, und viele können nicht verstehen, wie etwas so Wichtiges so lange außer Betrieb sein kann, ohne dass eine Lösung in Sicht ist.

1,185 Millionen Euro für Rolltreppen-Renovierung investiert

Es sei daran erinnert, dass der Bahnhof über sechs Rolltreppen verfügt, vier am Haupteingang und zwei für den Zugang zu den Busbahnhöfen, die im Jahr 2007 in Betrieb genommen und seither nicht renoviert wurden. Im Juni dieses Jahres hat die Regierung das Projekt zur Renovierung dieser Rolltreppen mit einer Investitionssumme von 1,185 Millionen Euro zum ersten Mal ausgeschrieben. Die neue Zugangstreppe zum Haupteingang soll im ersten Quartal 2026 installiert werden.

Zu der mangelnden Wartung kommt noch die drückende Hitze, die im Bahnhof herrscht, insbesondere im Wartebereich der TIB-Busse. Die Klimaanlage ist kaum spürbar, und zur Hauptverkehrszeit ist die Atmosphäre atemlos. Ventilatoren drehen sich, aber sie kühlen nicht. Und in der Tat fächern sich die meisten Menschen mit allem, was sie finden können, Luft zu.

Vom intermodal-Bahnhof gelangen auch viele deutsche Touristen nach Ausflügen nach Palma wieder in ihre Hotels überall auf der Insel.