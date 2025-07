Führerschein erst mit 40: Fahrschüler auf den Balearen werden immer älter

Die Fahrschüler auf den Balearen, zu denen Mallorca gehört, werden immer älter. Die Präsidentin des Verbandes der Fahrschulen der Balearen, Joana Ribas, erklärte: "Es gibt eine ziemlich bedeutende Veränderung im Profil unserer Schüler. Früher machte man nach dem Abschluss der Sekundarstufe den Führerschein, aber das ist heute nicht mehr der Fall. Das Durchschnittsalter unserer Nutzer ist viel höher. Es liegt jetzt zwischen 30 und 40 Jahren."

Eine vom Personentransportunternehmen Uber durchgeführte Umfrage zeigt auf, dass das Interesse am Erwerb des Führerscheins unter jungen Menschen in Spanien drastisch zurückgegangen ist: 81,5 Prozent der Babyboomer (geboren zwischen 1945 und 1964) besitzen demnach einen Führerschein, aber in der Generation Z (geboren zwischen 1995 und 2010) sind es nur 58 Prozent. Diese Werte beziehen sich auf den Führerschein der Klasse B, der zum Fahren eines normalen Pkw berechtigt.

Trotz des Trendwechsels bei den Jugendlichen steigt die Zahl der ausgestellten Führerscheine auf den Inseln seit drei Jahren in Folge. Im vergangenen Jahr stellte die Generaldirektion für Verkehr (DGT) 14.752 Führerscheine der Klasse B aus, 4105 mehr als vor zehn Jahren. Dazu kommen 1548 AM-Führerscheine, dem einfachsten Führerschein, der zum Fahren eines sogenannten Mikro-Autos berechtigt.

Im zurückliegenden Jahr 5701 mehr neue Führerscheine als 2014

Zählt man alle Arten von Führerscheinen zusammen, die von der DGT ausgestellt wurden, so wurden in 2024 auf den Balearen 23.198 Führerscheine ausgestellt. Neben den beiden genannten Klassen sind die häufigsten jene für Motorräder mit einer Leistung von maximal 37 kW (ca. 47 PS) und jene der Klasse A, dem einzigen Motorradführerschein, der zum Führen aller Zweiräder unabhängig von Hubraum und Leistung berechtigt.

Mögliche Gründe für den Trendwechsel sind die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs auf den Balearen und dessen Kostenfreiheit, wegen denen junge Menschen, die in Palma oder in den Dörfern entlang der Bahnstrecke leben, keine dringende Notwendigkeit dafür sehen, sich in der Fahrschule anzumelden. Auch gestiegene Lebenshaltungskosten beeinflussen die Entscheidung, Geld für den Führerschein auszugeben. Nach Angaben der Verbraucherorganisation OCU kostet der Führerschein in Spanien zwischen 665 und .482 Euro, je nach den Umständen, den Fähigkeiten der einzelnen Person und der autonomen Region, in der sie lebt.