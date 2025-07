Im Ferienflieger nach Mallorca: Landevorgang wegen medizinischen Notfalls beschleunigt

Am Montagmorgen ist es an Bord eines Tuifly-Fliegers zu einem medizinischen Zwischenfall gekommen. (Symbolbild) | Foto: Tuifly

Am Flughafen von Palma de Mallorca hat sich am Montagmorgen ein Zwischenfall ereignet. Weil ein Kind an Bord dringend medizinische Hilfe benötigte, musste das Anflugmanöver eines Tui-Fliegers aus Düsseldorf beschleunigt werden. Das teilten die spanischen Fluglotsen bei X mit.