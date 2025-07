Schreck im Ferienflieger nach Mallorca: Landungsvorgang beschleunigt

Am Flughafen von Palma de Mallorca hat sich am Montagmorgen ein Zwischenfall ereignet. Weil ein Kind an Bord dringend medizinische Hilfe benötigte, musste das Anflugmanöver eines Tui-Fliegers aus Düsseldorf beschleunigt werden. Das teilten die spanischen Fluglotsen bei X mit.

Kurz vor der Landung habe die Crew die Fluglotsen am Flughafen von Palma darüber informiert, dass ein Kind an Bord Atemprobleme habe und medizinisch versorgt werden müsse. "Wir beschleunigen und priorisieren das Anflugmanöver und koordinieren mit dem Flughafen die medizinische Versorgung", schrieben die Fluglotsen zu dem Vorfall.

Statt zum Gate wurde der Tui-Flieger am Ende vom Modul D in Empfang genommen. Foto: Screenshot Flightradar24

Auf dem Flugbeobachtungsportal Flightradar24 ist einsehbar, dass der Tui-Flieger mit der Flugnummer TUI79K am Montagmorgen um 8.01 Uhr am Mallorca-Airport aufsetze. Die Maschine dockte allerdings nicht an einem Gate an, sondern hielt am Ende des Moduls D und wurde dort in Empfang genommen. Auf Anfrage des Mallorca Magazins wollte ein Pressesprecher von Tui den medizinischen Zwischenfall an Bord nicht bestätigen und verwies auf rechtliche Gründe. Es ist unklar, wie alt und welcher Nationalität das Kind gewesen ist.