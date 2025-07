30 Polizisten beschlagnahmen Trikots, Handtaschen und mehr: Großeinsatz unterhalb der Kathedrale

Die Lokalpolizei von Palma de Mallorca hat am zurückliegenden Sonntag eine neue Maßnahme gegen den illegalen Straßenhandel im Parc de la Mar durchgeführt, an der rund 30 Beamte beteiligt waren. In einer Pressemitteilung informierte die Stadtverwaltung von Palma, dass insgesamt 28 Einsatzkräfte an der Operation teilnahmen, bei der eine beträchtliche Menge an Material beschlagnahmt wurde.

Diese Intervention reiht sich in eine weitere ein, die am zurückliegenden Freitag in s'Hort del Rei stattfand, einem bei Touristen beliebten Park unterhalb der Kathedrale La Seu. Dort waren 20 Beamte verschiedener Spezialeinheiten im Einsatz: die Drohneneinheit, die motorisierte Einheit, die Einheit für sofortige Interventionen, das kommunale Nachbarschaftsteam sowie Beamte der Ost-, West- und Küstenbezirke. Ähnliche Nachrichten Razzia gegen illegalen Straßenverkauf in Palmas Innenstadt Mehr ähnliche Nachrichten Für den Transport des beschlagnahmten Materials wurden zwei vollbeladene Transporter sowie ein Fahrzeug der Einheit für integrierte Sicherheit eingesetzt. Das Volumen der konfiszierten Waren erforderte die Verwendung von bis zu sechs Containern. Mit diesen Einsätzen bekräftigt die Lokalpolizei ihr Engagement gegen den illegalen Straßenhandel in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung zur Förderung des zivilen Zusammenlebens in Palma. Stadtverwaltung setzt auch auf präventive Maßnahmen Der illegale Straßenhandel stellt in vielen Touristenhotspots wie Palma seit Jahren ein Problem dar. Straßenhändler bieten dabei oft gefälschte Markenware oder selbstgefertigte Produkte ohne Genehmigung an. Dies führt nicht nur zu Umsatzeinbußen für den legalen Einzelhandel, sondern beeinträchtigt auch das Stadtbild und das Sicherheitsgefühl von Einheimischen und Besuchern. Die Stadtverwaltung von Palma versucht daher schon länger, den illegalen Straßenhandel einzudämmen. Neben verstärkten Kontrollen und Beschlagnahmungen setzt man auch auf präventive Maßnahmen wie Aufklärungskampagnen und alternative Angebote für die oft aus prekären Verhältnissen stammenden Händler. Wichtig ist dabei auch die Sensibilisierung von Einheimischen und Touristen, keine Waren von illegalen Händlern zu kaufen.