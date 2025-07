Brutaler Raubüberfall vor Luxushotel: Deutscher Mallorca-Urlauber nachts geschlagen und beklaut

In Palma de Mallorca hat sich am Montag, 7. Juli, in den frühen Morgenstunden ein brutaler Raubüberfall auf einen deutschen Urlauber ereignet. Kurz bevor er zu Fuß sein Luxushotel erreicht hatte, wurde der Bundesbürger attackiert und ausgeraubt. Dabei wurde dem Mann sein hochwertiges Handy und eine teure Uhr entwendet. Allerdings reagierten die Polizeibeamten schnell und konnten den mutmaßlichen Angreifer kurze Zeit später stellen – er wurde festgenommen.

Wie die spanische Nationalpolizei mitteilt, ereignete sich der Raubüberfall am Montag gegen 4 Uhr morgens in der Altstadt von Palma. Der Urlauber befand sich schon kurz vor seiner Unterkunft, dem Fünf-Sterne-Hotel Es Príncep unweit der Kathedrale. Auf offener Straße wurde er von dem Angreifer attackiert. Ähnliche Nachrichten Betrügerische deutsche Steuerberaterin täuscht eigenen Tod auf Mallorca vor: Anklage erhoben Mehr ähnliche Nachrichten Mehrfach ins Gesicht geschlagen Dabei hatte der Räuber sein deutsches Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten, danach raubte er dessen Smartphone sowie die hochwertige Uhr. Daraufhin flüchtete der Mann. Der Deutsche konnte sich verletzt an die Hotelrezeption retten und von Angestellten die Polizei rufen lassen. Die herbeigerufene Streife der Nationalpolizei reagierte schnell und konnte den mutmaßlichen Täter ausfindig machen. Der 19 Jahre alte mutmaßliche Angreifer algerischer Herkunft konnte festgenommen werden. Auch der deutsche Urlauber hatte Glück und bekam seine Wertgegenstände zurück.