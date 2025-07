Deutscher Tourist stirbt nach Sturz vom Hotelbalkon auf Mallorca

Auf Mallorca hat sich der erste tödliche Balconing-Unfall dieser Saison ereignet. Ein etwa 20 Jahre alter deutscher Tourist ist am Sonntag gestorben, nachdem er einen Tag zuvor aus dem dritten Stock eines Hotels an der Playa de Palma gestürzt war. Wie die spanische Nationalpolizei mitteilte, deuten die Umstände auf einen typischen Balconing-Vorfall hin. Über das Versterben des Deutschen berichtete am Dienstag zunächst das Online-Portal Crónica Balear.

Hintergrund: Der Sturz ereignete sich in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr in einem Hotel in der Calle Mar d'Aràbiga. Laut Polizeibericht lag der junge Mann bei Eintreffen der Rettungskräfte zunächst leblos am Boden. Freunde des Opfers, die den Sturz beobachtet hatten, versuchten ihn bis zum Eintreffen des Notarztes wiederzubeleben. Zwei Rettungsteams des medizinischen Notdienstes SAMU 061 waren im Einsatz.

Sprung in den Hotelpool vermutet

Der Verunglückte konnte noch reanimiert und in kritischem Zustand in das Krankenhaus Son Espases eingeliefert werden. Dort erlag er jedoch am Sonntag seinen schweren inneren Verletzungen. Erste Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass der junge Mann offenbar versucht hatte, von seinem Hotelbalkon aus in den darunterliegenden Pool zu springen – ein typisches Muster bei Balconing-Unfällen.

Laut Polizei hatten mehrere Begleiter des Verstorbenen ausgesagt, ihn kurz vor dem Sturz auf dem Balkongeländer balancieren gesehen zu haben. Als die Retter eintrafen, lag sein Körper teils im Wasser, teils außerhalb des Beckens. Auch ein starker Alkoholgeruch sei festgestellt worden, sowohl beim Opfer als auch bei seinen Freunden.

Ermittlungen laufen weiter

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Neben Alkoholmissbrauch wird geprüft, ob auch andere Faktoren zu dem tödlichen Unfall beigetragen haben könnten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es der erste dokumentierte Balconing-Fall des Sommers auf der Insel.

In den vergangenen Jahren hatte es auf Mallorca immer wieder ähnliche Zwischenfälle gegeben, bei denen vor allem junge, meist männliche Urlauber beim Versuch, von einem Balkon in einen Pool zu springen, schwer verletzt oder getötet wurden. Die Behörden appellieren regelmäßig an Touristen, solche lebensgefährlichen Mutproben zu unterlassen.