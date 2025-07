Regen, grauer Himmel, Wind: Mallorca atmet nach Abkühlung auf

Noch bis Dienstagnachmittag bleibt es in weiten Teilen der Insel ungemütlich mit zum Teil Starkregenfällen | Foto: Archiv UH

Der Wettergott hat sich’s anders überlegt: Nach über einem Monat Trockenheit und einem Juni, der mit gerade einmal 0,1 Litern Niederschlag pro Quadratmeter der dürrste seit 1961 war, hat Mallorca am Montag ein kräftiger Wetterumschwung erwischt. Der Regen meldete sich mit Blitz und Donner zurück – und das ziemlich eindrucksvoll: In Orten wie Sa Pobla kamen binnen kurzer Zeit knapp 20 Liter Wasser vom Himmel, während in Manacor immerhin 6,6 Liter gemessen wurden. Nach über 30 Tagen ohne nennenswerten Niederschlag ein kleiner Segen für Felder, Gärten und austrocknende Wasserspeicher.