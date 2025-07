Weil das Ministerium zu wenig zahlt: Nationalpolizisten müssen in Hotel auf Mallorca übernachten

Aufgrund unzureichender Tagesgelder hat am Montag ein Hotel in Paguera zehn Polizisten der Nationalpolizei aufgenommen, die nach Mallorca versetzt worden waren. Der Hotelverband von Mallorca (FEHM) schrieb in einer Pressemitteilung, dass den Beamten früher vor jedem Einsatz 80 Prozent des Tagesgeldes von der Verwaltung vorgestreckt worden sei, dieser Prozentsatz derzeit aber auf die Hälfte reduziert sei. Weil die Polizisten am Montag den Vorschuss für ihren Einsatz auf Mallorca aufgebraucht hatten, standen sie zunächst ohne Unterkunft da.

Die zehn Polizisten waren von Valencia nach Palma versetzt worden, um einen Verstärkungsdienst im Rahmen der Sommersicherheitsmaßnahmen zu leisten, zu denen auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherheit des Königshauses und des Marivent-Palasts gehören. Der Verstärkungsdienst soll noch sechs Tage andauern. Die Gewerkschaft Jupol, die größte der Polizei in Spanien, sieht es als "inakzeptabel" an, dass sich die "unzureichenden" Vorschüsse durch ein verspätetes Eintreffen und eine Abwicklung über ein veraltetes und überlastetes System verschärfen. Ähnliche Nachrichten Polizeigewerkschaft bittet verzweifelt um Wohnungen für Beamte auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Jupol hat auch den Mangel an Mitteln für Vorschüsse auf Tagegelder, die Nichtbezahlung von Rechnungen, Polizeistationen ohne Klimaanlage, die Nutzung von nicht gewarteten Fahrzeugen und die beeinträchtigten Mindestdienstleistungen angeprangert. "Dieser Zusammenbruch ist ein weiteres Beispiel für die legislative Untätigkeit dieser Regierung und den mangelnden politischen Willen, das eindeutig veraltete Königliche Dekret über die Tagegelder der nationalen Polizei zu aktualisieren", behauptet die Organisation. Streiks oder Demonstrationen, falls Innenministerium nicht kooperiert Jupol auf den Balearen hat angekündigt, dass sie, sollten keine sofortigen Lösungen gefunden werden, rechtliche Schritte und gewerkschaftliche Mobilisierungen auf nationaler Ebene nicht ausschließt. "Wir werden nicht zulassen, dass die nationalen Polizeibeamten weiterhin wie Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt werden", so die Gewerkschaft. Darüber hinaus lautet eine der Forderungen, dass "alle politischen und administrativen Verantwortlichkeiten" für die Improvisation und die institutionelle Vernachlässigung, die zu der am Montag angeprangerten Situation geführt haben, geklärt werden. Der Hotelverband FEHM hat seinerseits die Korrektur der Praxis gefordert, die zum vorliegenden Fall führte, um die Kontinuität der Verstärkungsdienste zu gewährleisten. Darüber hinaus sprach sich die Vereinigung für den Bau neuer Kasernen auf der Insel, um den Beamten eine Unterkunftslösung zu bieten, die ihre Mobilität fördert.