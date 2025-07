Im Wert von 300.000 Euro: Deutscher Balearen-Urlauber zerstört teure Bronze-Statue

Die Guardia Civil hat am zurückliegenden Montag auf Ibiza, Nachbarinsel von Mallorca, einen deutschen Staatsangehörigen festgenommen, der beschuldigt wird, eine wertvolle Bronzeskulptur in Platja d'en Bossa, einem Ortsteil von Sant Josep de sa Talaia, mutwillig beschädigt zu haben. Der Schaden an der Statue beläuft sich auf rund 305.000 Euro. Das meldete die Guardia Civil in einer Pressemitteilung.

Beamte des Hauptpostens der Guardia Civil in Sant Josep de sa Talaia leiteten unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls erste Ermittlungen ein. Dabei stießen sie auf Bildmaterial, das den Täter dabei zeigt, wie er mehrfach gegen die Brust der Bronzestatue tritt, bis diese umstürzt und ein Arm abbricht. Da es sich bei dem Verdächtigen um einen ausländischen Touristen handelte, der außer zu Urlaubszwecken keine weiteren Verbindungen zu Spanien hat, bestand die Befürchtung, er könnte das Land verlassen, ohne sich für die begangene Straftat verantworten zu müssen. Daher konzentrierte sich die Guardia Civil darauf, ihn schnellstmöglich ausfindig zu machen und festzunehmen.

Die Beamten konnten den deutschen Staatsbürger schließlich in dem Hotel, in dem er untergebracht war, antreffen und verhaften - und zwar genau in dem Moment, als er gerade im Begriff war abzureisen. Dem Mann wird nun schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Er wird sich dafür vor der spanischen Justiz verantworten müssen. Anziehungspunkt für Bundesbürger Sant Josep de sa Talaia ist eine Gemeinde im Südwesten der spanischen Baleareninsel Ibiza. Vor allem der Ortsteil Platja d'en Bossa ist bei Urlaubern sehr beliebt. Er verfügt über einen langen Sandstrand und zahlreiche Hotels, Bars und Clubs. In der Hochsaison zieht es Tausende Touristen, darunter viele Deutsche, in den Ort. Leider kommt es dabei immer wieder auch zu Zwischenfällen wie nun der Beschädigung der wertvollen Bronzeskulptur. Wer im Ausland straffällig wird, muss auch mit einer Strafe nach dem dort geltenden Recht rechnen. Bei schwerer Sachbeschädigung, wie sie dem deutschen Touristen in diesem Fall vorgeworfen wird, kann dies durchaus eine Haftstrafe bedeuten. Daneben wird er sicher auch für den entstandenen Schaden aufkommen müssen. Urlauber sollten sich deshalb stets bewusst sein, dass sie mit Straftaten nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Schwierigkeiten bringen. Ein unbeschwert begonnener Urlaub kann so ein unschönes Ende nehmen.