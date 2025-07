Sehr ungewöhnlich für Juli: Gewitter schrecken Menschen auf Mallorca aus dem Schlaf

Nach einer tagelang anhaltenden Hitzewelle ist es auf Mallorca endlich ein wenig abgekühlt. Schon zum Wochenbeginn war es wolkig und teilweise auch regnerisch, für Donnerstag hat der staatliche Wetterdienst jetzt eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die Wetterwarnstufe Gelb ist noch einmal ausgeweitet worden und gilt nun für die gesamte Insel. Vor allem am Morgen, zwischen 7 und 10 Uhr, könnten die Unwetter stellenweise heftiger ausfallen.

Am Donnerstagmorgen sind Einheimische und Urlauber unter anderem in Palma de Mallorca unter bewölktem Himmel aufgewacht. Ab 7 Uhr regnete es, teilweise gingen Schauer nieder. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, werden Schauer und Gewitter, aber auch Windböen und Hagel erwartet. Stellenweise ist nicht ausgeschlossen, dass die Unwetter auch heftiger ausfallen könnten. Das kann auf der gesamten Insel der Fall sein.

Im Laufe des Tages am Donnerstag wird sich die Wetterlage auf Mallorca aber beruhigen. Danach wird der Himmel aufklaren und die Sonne wieder öfter scheinen, am Nachmittag dürfte es vielerorts schon wieder Badewetter geben. Die Werte steigen dann auf 32 Grad in Palma de Mallorca und Pollença, 33 Grad in Sóller und 34 Grad in Inca.

Für Freitag und das Wochenende werden wieder Topwerte zwischen 30 und 34 Grad erwartet. Es wird meistens sommerlich und freundlich mit viel Sonnenschein, stellenweise können die Wolkenfelder auch mal dichter ausfallen. Regen, Schauer oder Unwetter sind vorerst nicht angekündigt, auch eine neue Hitzewarnung ist erst einmal nicht in Sicht.

Operation Wolke

Schon am Dienstag war es auf Mallorca stellenweise sehr bewölkt gewesen, im Norden und Nordosten hatte es auch geregnet. Wenn mitten im Sommer kein Strandwetter ist, nutzen viele Urlauber ihre Zeit für Shopping und Sightseeing. Entsprechend sind unter anderem das Zentrum sowie die Einkaufszentren von Palma de Mallorca und auch die Touristen-Hochburg Sóller sehr voll und überlaufen gewesen. Einheimische nennen das Phänomen "Operación Nube" – Operation Wolke.