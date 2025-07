Extrem heftiger und heller Blitz lässt Palme auf Mallorca in Flammen aufgehen

Während des heftigen Unwetters, das in den frühen Morgenstunden über Mallorca niederging, ist am Donnerstagmorgen ein Blitz in eine Palme in Palmas Viertel La Vileta eingeschlagen, woraufhin der Baum in Flammen aufging. Der Vorfall, bei dem es keine Verletzten gab, löste bei den Anwohnern große Beunruhigung aus, weil der Blitz so stark war.

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Mehrere Zeugen alarmierten sofort die Rettungsdienste, nachdem sie den sehr hellen Blitz gefolgt von einem Feuerfunken in der Baumkrone beobachtet hatten.

Bewaldete Gebiete sind vorerst zu meiden

Solche starken Gewitter im Juli sind äußerst ungewöhnlich. Die unbeständige Wetterlage dürfte mit dem sehr stark und verfrüht aufgeheizten Mittelmeer zu tun haben. Es ist örtlich bereits über 30 Grad warm. Das Wetteramt Aemet hat in diesem Zusammenhang für Donnerstag eine gelbe Warnung vor Gewittern und Starkregen zunächst aufrechterhalten. Obwohl sich der Himmel in einigen Gebieten der Insel bereits aufgehellt hat, wird weiter daran erinnert, dass bei Gewittern äußerste Vorsicht geboten ist und bewaldete Gebiete, Metallkonstruktionen oder exponierte Stellen zu meiden sind.