Starts und Landungen an Mallorca-Flughafen betroffen: Unwetter sorgt für zahlreiche Verspätungen

Die Unwetter am Donnerstagmorgen auf Mallorca haben auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Wie der Flughafenbetreiber Aena bekanntgibt, kommt es zu "weitreichenden Verspätungen" am Airport von Palma de Mallorca. Auch der Flughafen von Menorca ist betroffen. Die Wetterlage wirkt sich aktuell auf viele Starts und Landungen aus.

Wer an diesem Donnerstagmorgen von Mallorca aus fliegen will, sollte sich mit seiner Fluggesellschaft in Verbindung setzen und mehr Zeit einplanen. Unter diesem Link finden Sie den Flugplan für alle Abflüge sowie Ankünfte am Flughafen von Palma de Mallorca.

Flüge von und nach Deutschland betroffen

Aktuell sind auch Flüge von und nach Deutschland von den Verspätungen betroffen, darunter Abflüge nach Köln/Bonn, Bremen, Hamburg und auch nach Zürich. Die für die frühen Morgenstunden geplanten Flugbewegungen an den Insel-Airports wurden durch die widrigen Wetterbedingungen beeinträchtigt, da die Gewitterfront die Start- und Landemanöver am Flughafen PMI erheblich erschwert hat.

Für Donnerstagmorgen ist vom staatlichen Wetterdienst eine Unwetterwarnung der Stufe Gelb herausgegeben worden. Bis 10 Uhr werden Schauer und Hagel erwartet, in Palma de Mallorca setze ein Blitzeinschlag sogar eine Palme in Brand. Im Laufe des Vormittags soll sich die Wetterlage auf den Balearen beruhigen.